Синоптики о погоде на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня возможны дожди. Утром туман. Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Ночью температура воздуха на Апшероне составит 9-12, днем 14-17 градусов тепла, в Баку ночью 10-12, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 752 мм до 756 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

В районах Азербайджана в среду возможны грозы, дожди, местами интенсивные. В горах есть вероятность снега. Ночью и утром на отдельных территориях туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер. 

Ночью температура воздуха составит 8-13, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью до шести градусов тепла, днем 7-9 тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, с полудня 17 апреля по 19 апреля на Апшероне ожидается переменная облачность. На фоне временами усиливающегося северного ветра температура воздуха может понизиться, что может неблагоприятно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. 

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