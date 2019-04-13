Компания Aston Martin на автосалоне в Шанхае показала первый электрокар собственного производства. Это седан, получивший название Rapide E, пишет американский веб-сайт о компьютерной технике, гаджетах и стиле жизни The Verge.

Автомобиль оснащен батареей мощностью 65 киловатт. По заявлению производителя, на одном заряде машина сможет проехать больше 200 миль. Мощность мотора составляет около 600 лошадиных сил, максимальная скорость — 250 километров в час.

Aston Martin намеревается выпустить только 155 экземпляров Rapide E. Цена на машину пока не объявлена.