"Рассматриваются варианты временного хранения ЗРС С-400 в Азербайджане или в Катаре после завершения приема/сдачи", - сообщает турецкое издание "A Haber".

Турция может временно разместить зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф", приобретаемые у России, на территории Азербайджана.

По информации издания, Турция завершила отбор 100 военнослужащих, которые пройдут курсы обучения в Азербайджане на ЗРС С-300 "Фаворит".

"После этого группа военных направится в Россию для прохождения курса на ЗРС С-400 "Триумф", - говорится в сообщении.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению. Он также отмечал, что Анкара может закупить у России вторую партию зенитно-ракетных систем С-400, если Вашингтон откажется продать Анкаре систему ПРО Patriot.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.