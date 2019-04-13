Россия пытается продлить жизнь Мецаморской АЭС

Российская компания «Русатом» обсуждает варианты «омоложения» Армянской АЭС в городе Мецамор. Для этого инженеры предложили закалить корпус станции, что позволит продлить срок ее службы, рассказал гендиректор российской компании Евгений Сальков на международном форуме «Атомэкспо-2019» в Сочи.

По словам Салькова, корпус станции накрыт металлическим корпусом, внутри которого происходит ядерная реакция. Однако со временем он истончается, а заменить его чрезвычайно трудно.

Российские инженеры предложили решение — закалить корпус при высокой температуре, сообщает Sputnik Армения. Такая технология опробована уже на нескольких атомных станциях в России.

Точный ответ о новых сроках службы станции дадут специалисты, отметил Сальков. В настоящее время составляются конкретные планы по инженерным работам.