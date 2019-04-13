Как сообщает haqqin.az со ссылкой на украинские СМИ, нападение произошло, когда журналист выполнял редакционное задание.

Депутат Одесского областного совета от Оппозиционного блока Роман Сенык напал и избил одесского корреспондента Богдана Осинского.

По словам свидетелей происшествия, сначала депутат оскорблял присутствующих журналистов, а потом в ход пошли кулаки.

Отмечается, что когда Богдан Осинский упал, депутат нанес журналисту несколько ударов ногой по лицу, а потом отобрал у него телефон и разбил его.

В драке также участвовала мать Сенык, которая помогала добивать журналиста.

В конфликт вмешалась полиция. На месте был составлен протокол по нападению. Сейчас пострадавший находится в больнице.