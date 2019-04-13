В России освободили скандально известную Варвару Караулову

Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении бывшей студентки МГУ им. Ломоносова Варвары Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, передает РИА Новости.

Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ.

Будучи студенткой второго курса МГУ, Караулова втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию. В декабре 2016-го девушка была осуждена на 4,5 года колонии. Уже отбывая наказание, девушка поступила в Московский финансово-промышленный университет "Синергия" на заочное отделение юридического факультета.