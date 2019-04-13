Прокуратура Одесской области сообщила о задержании двух человек по подозрению в умышленном убийстве гражданина Азербайджана возле одесского кинотеатра «Вымпел» в феврале 2016 года, сообщает haqqin.az со ссылкой на украинское издание «Град».

Согласно информации, благодаря проведенным проверкам, собранным доказательствам следователи Главного управления Национальной полиции в Одесской области и прокуроры вышли на след двух лиц, причастных к преступлению.

Было установлено, что четверо человек зарезали ножами 36-летнего гражданина Азербайджана из мести, так как ранее этот мужчина избил родственника одного из подозреваемых.

Прокуратура обратилась в суд о взятии этих лиц под стражу.

Сотрудники правоохранительных органов также принимают меры, чтобы найти двух других сообщников, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Досудебное следствие проводится следователями ГУНП в Одесской области (пункт 12, пункт 2, статья 115 Уголовного кодекса Украины).