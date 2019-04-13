Мужчина взял в заложницы сотрудницу метро и потребовал взлета на Марс

Согласно информации, в ближайшее время задержанный будет проверен на вменяемость. Сотрудница метро не пострадала, передает Интерфакс.

По словам представителя московского главка Следственного комитета Юлии Ивановой, утром 16 апреля мужчина прошел на пост охраны, расположенный при въезде в туннель вблизи станции метро "Автозаводская", закрылся изнутри и стал угрожать молотком сотруднице метрополитена, а также выдвигать различные требования.

"Сначала он требовал, чтобы к нему на переговоры пришел руководитель Московского метрополитена. Позже требования стали мягче - стакан воды. А после он и вовсе стал рассказывать о планетах и весне, требовал взлет на Марс. Видимо, психическое расстройство или весеннее обострение, - пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Благодаря работе следователей и сотрудников столичной полиции мужчина был задержан и доставлен в следственный отдел.