Мурад Самедов 16:21

В последнее время Государственный комитет по градостроительству и архитектуре активизировал работу по подготовке нового Генплана Баку. На прошлой неделе стало известно о том, что победителем тендера по выбору разработчика Генерального плана города Баку стала авторитетная немецкая компания AS+P. В публикациях haqqin.az много раз отмечалось, что новый Генплан жизненно необходим, без него невозможны дальнейшее территориальное, экономическое и инфраструктурное развитие города, обеспечение комфортного проживания для бакинцев и инвестиционной среды для предпринимателей. Сегодня город оказался практически на перепутье, и задача архитекторов и строителей - выбрать нужное направление для его дальнейшего исторического развития.

Немного истории Несмотря на то, что история Баку насчитывает два десятка веков, главным городом Азербайджана, в современном понимании этого слова, город стал с 1859 года. Именно 160 лет назад, 6 декабря, император Александр II издал высочайший указ о возведении Баку в степень губернского города с соответствующим переименованием самой губернии. Предшествовало этому трагическое событие – землетрясение в Шемахе, полностью разрушившее город. Именно тогда генерал от инфантерии, исправляющий должность Кавказского наместника князь Александр Иванович Барятинский, предложил Шемахинскому губернатору князю Константину Тархан-Моуравову обсудить вопрос о перенесении всех губернских учреждений в Баку, приостановив своим решением восстановление разрушенных построек в Шамахе. Тархан-Моуравов изначально был против этого предложения, ссылаясь на неустойчивый бакинский климат, сильные ветра, постоянную пыль и отсутствие пресной воды и плодородной почвы. И если бы не высокий риск повторного землетрясения в Шемахе, кто знает, возможно, Баку так никогда бы и не стал столицей Азербайджана. Как бы то ни было, Баку стал центром губернии и здесь началось активное строительство. В Ичеришехер - Крепости сносились старые одноэтажные постройки и возводились многоэтажные, до четырех этажей, дома. Бурное строительство происходило и в форштадте, то есть за пределами Крепости, где свободного места тогда было предостаточно.

Но поскольку архитектурно-планировочное развитие форштадта шло стихийно, без общего генерального плана, город постепенно превратился в механически нарезанную прямоугольную сетку кварталов по традиционной схеме военных поселений. Иными словами, Баку, став губернским центром, развивался стихийно. Как отмечают архитекторы и историки, в связи с тем, что побережье возле Ичеришехер было сильно заболочено, в расположении кварталов улавливалась тенденция роста в восточном направлении. Самой удаленной частью форштадта на востоке оставался участок, занятый военным карантином, что также мешало планомерной застройке кварталов. Северная граница восточной части города проходила по Балаханской улице (в советское время Басина, в постсоветское – Физули), которая тогда только намечалась. Западная часть Баку, начиная от Базарной (Гуси Гаджиева), представляла собой компактную зону и доходила своими кварталами до Нижней Нагорной улицы (Зульфи Адыгезалова). Дальше форма кварталов терялась, отдельные участки владений представляли собой бессистемную застройку нагорной части города, которая оставалась самым неблагоустроенным районом.

Когда в 1872 г. был издан закон об отмене откупной системы в нефтяной промышленности, Баку за очень короткое время превратился из небольшого губернского города в большой промышленный центр и приобрел известность далеко за пределами Российской империи. Здесь продолжалось строительство, осваивались новые территории, возводилось множество общественных и жилых зданий. Однако застройка продолжала оставаться стихийной. Это все больше беспокоило городские власти и периодически появлялись различные Генеральные планы. Самым лучшим станет Генплан, предложенный в 1898 году Николаем фон дер Нонне, губернским, а затем городским инженером (то же, что сейчас главный архитектор) и городским головой, то есть по-нынешнему мэром. Пока этого плана не было, стихийная застройка усугубилась еще и бессистемным строительством в начале 1870-х гг. многочисленных нефтеперегонных заводов. Естественно, копоть, дым, гарь не способствовали ни росту города, ни благоприятным условиям жизни в нем. То есть проблемы, которыми сегодня вынуждены заниматься чиновники, появились в Баку еще полтора века назад. Именно сегодня, в XXI веке, мы столкнулись и вынуждены бороться с аналогичными проблемами - незаконным строительством, вырубкой деревьев. Как и полтора века назад, становится очевидным, что главным критерием является соблюдение градостроительных норм. Не способствовал организованной застройке тогда и незаконный захват земель, что, кстати, происходит и в наше время. В ХIХ веке дело приняло такие масштабы, что вынужденный обратиться за содействием к бакинскому губернатору городской голова в мае 1882 г. писал: «Захваты земель в настоящее время приняли громадные размеры … причем само собой не берутся архитектурные условия построек, а просто дома лепятся в смешанных неправильных кучках, как в деревнях. Подобные постройки воздвигаются днем и ночью, с помощью целой толпы рабочих».

Все это заставило выступить с широкой градостроительной программой и с предложениями по урегулированию весьма существенного для города земельного вопроса одного из гласных Думы (член Думы с решающим голосом) – Гаджи Зейналабдина Тагиева. Он предложил, чтобы «Городская дума занялась проектированием улиц, садов, бульваров, площадей, базаров, участков под постройку мечетей, церквей, школ и других общественных учреждений и представляла бы составленный план на утверждение правительства». Кроме этого, Тагиев предложил для решения вопроса по спорным землям безвозмездно уступить все участки их владельцам, но чтобы их хозяева в обязательном порядке уступили городу другие свои участки для строительства вышеназванных объектов. Имелось и еще одно замечательное условие: владельцы участков были обязаны в течение пяти лет половину или треть площадей своих участков засадить деревьями. Засушливый климат Апшеронского полуострова крайне затрудняет его озеленение, и за высаженными деревьями требуется постоянный уход. Не случайно, что и в наши дни огромное количество высаженных в рамках многочисленных акций саженцев просто высохли. Параллельно с этим в Баку на протяжении последних лет варварски уничтожались зеленые насаждения в угоду очередному несанкционированному строительному проекту. Как бы ни было, тогда в упомянутом выше Генеральном плане Николая фон дер Нонне эти предложения были учтены. Таким образом, решалось сразу несколько проблем: город прекращал застраиваться стихийно, на его территории появлялись просторные прямые улицы и большие площади, а также сады, скверы и бульвары, что, несомненно, являлось крайне важным для засушливого климата Баку и почти полного отсутствия в нем зелени. Генплан фон дер Нонне фактически стал первым решением, обусловившим дальнейшее историческое развитие Баку. А Советская власть внесла порядок Баку искал градостроительные пути развития и в первые годы Советской власти. Именно в 30-е годы были предприняты первые шаги централизованного градостроительства. С 1924 по 1937 годы было разработано аж три варианта Генерального плана Баку. В архитектурном облике возводимых в те годы жилых и общественных зданий явственно ощущались некие общие тенденции. Одна из них – решительный отказ от прежних форм и стилей и поиск новых. Широкое распространение в те годы получило направление, получившее название «конструктивизм», девизом которого были «экономичность, польза, красота». Конструктивизм опирался на лаконизм форм, использование огромных технических и эстетических возможностей железобетона. Увлечение этим архитектурным стилем в Баку привело к созданию его местной разновидности – «бакинского конструктивизма».

Середина 30-х стала периодом серьезных изменений в направленности бакинской архитектуры. Началось планомерное и углубленное изучение и использование национального архитектурного наследия страны. Успешному развитию национальной архитектуры способствовало создание в 1934 г. Союза архитекторов Азербайджана. Однако принятые ЦК КПСС и Советом Министров СССР в середине 50-х постановления «О мерах по дальнейшей индустриализации, улучшению качества и снижению стоимости строительства» и «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» положили начало массовому жилищному строительству. Однако направленные на, казалось бы, благое дело - обеспечение советских граждан жильем и создание для них относительно комфортных бытовых условий, постановления эти привели в целом к безликости и серости массовой жилой застройки городов Союза.

В Баку строительство новых жилых районов было решено вести на свободных территориях крупными массивами, полукольцом окружающими город. Создание первого микрорайона началось в 1957-1959 гг. И за довольно короткое время, именно благодаря отстроенным микрорайонам, несмотря на увеличения притока в город сельского населения, удалось обеспечить многие семьи, десятилетиями ютившиеся в неприспособленных, зачастую коммунальных квартирах, относительно сносными жилищными условиями. Во многом это удалось за счет внедрения новых индустриальных методов строительства. Новый исторический поворот Очередной поистине исторический и поворотный этап в архитектуре Баку наступил в 70-80-х гг. Широкое применение бетона, металла, стекла способствовало разработке новых архитектурных форм, основанных на использовании конструктивных особенностей новых строительных материалов. За этот период в Баку были проведены крупнейшие работы по жилищному и культурно-бытовому строительству, развитию инженерных и транспортных систем, озеленению и благоустройству города. Именно в 70-80-х годах прошлого века к первым пяти микрорайонам Баку были добавлены еще четыре. У Баку появились собственные «спальные» районы. Строящиеся девятиэтажки отличались широкими и зелеными дворами. Более того, они возводились так, чтобы перекрывать путь северным ветрам, образуя своеобразный полукруг. В центре же были расположены детские учреждения. Что касается многочисленных пятиэтажек, то и они носили функцию второго барьера для ветров. Таким образом, дворы жилых зданий защищались от потоков воздуха и были благоприятны для создания детских площадок, прогулочных территорий.

Один из самых крупных жилых районов был заложен на востоке Баку. Жилой массив на 400 тысяч человек был отстроен за считанные годы, причем сооружение жилых домов сопровождалось созданием всей необходимой инфраструктуры – больниц, школ, детских садов, магазинов, кинотеатров и др. Иными словами, каждый жилой комплекс обладал и общественным пространством. Одновременно с этим шел поиск архитектурного облагораживания возводимых зданий. В массовом количестве на заводах изготавливались солнцезащитные устройства и даже готовые балконы, которые украшались национальными азербайджанскими узорами. Такие элементы сейчас повсеместно можно встретить в микрорайонах. Особым успехом градостроительства того времени в вопросе массовых застроек можно считать 8-й и 9-й микрорайоны, а также поселок Ахмедлы. В этих жилых массивах были созданы все условия для оказания населению культурно-бытовых услуг. Районы города были поделены на микрорайоны. Как видим, предыдущее поколение градостроителей и архитекторов учитывало мельчайшие нюансы для благоустройства жизни в столице. К сожалению, после развала СССР были забыты многие успешные традиции градостроительства. Тогда застройщики более ответственно подходили к своей работе и отчетливо понимали, что Баку - это их город и город их детей.