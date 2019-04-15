Bakcell о назначении нового главного исполнительного директора

Имея 20-летний опыт работы в области телекоммуникаций, Ратгебер занимал различные руководящие должности в странах Европы и Азии. Так, работая на руководящих постах в структурах Deutsche Telekom AG, он занимал такие должности, как старший вице-президент T-Mobile International AG, генеральный директор в T-Mobile Croatia, главный операционный директор по мобильному бизнесу в Croatian Telekom, член совета директоров OTE Group в Греции и Romtelecom в Румынии.

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – Bakcell сообщает, что новым главным исполнительным директором компании будет назначен Райнер Ратгебер, который вступит в должность по завершении соответствующих официальных процедур в следующем месяце.

Господин Ратгебер также работал коммерческим директором Etisalat Group в Абу-Даби, членом совета директоров EMTS в Нигерии и PTCL и Ufone в Пакистане, генеральным директором Ufone, Пакистан и председателем совета директоров Ubank, Пакистан (группа PTCL).

«Bakcell обладает сильной позицией на телекоммуникационном рынке Азербайджана и добилась значительных успехов за последние годы. В особенности хотелось бы отметить такие награды, как «Самая скоростная мобильная сеть» и «Лучшая сеть по итогам тестирования» (Best in Test), представляющие особую важность в сфере телекоммуникаций. Более того, компания продемонстрировала быстрый рост сети 4G и начала применять самые инновационные решения в сфере обслуживания клиентов. Я применю весь свой профессиональный опыт и навыки для продолжения успешного развития компании. Уверен, что вместе с командой профессионалов Bakcell мы обеспечим дальнейшее развитие компании в будущем», - отметил Райнер Ратгебер.

Прежний главный исполнительный директор Bakcell Николаи Беккерс руководил компанией с мая 2016 по апрель 2019 года и внес свой вклад в ее успешную работу. За эти годы компания Bakcell еще больше укрепила свою позицию на телекоммуникационном рынке Азербайджана.