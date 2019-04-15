Moody's ожидает увеличения прибыли Банка Республика

Аналитики Moody's отметили, что повышение рейтинга обуславливается улучшением доходности и качества активов банка.

Moody's считает, что Банк Республика завершил процесс резервирования своего портфеля в 2018 году и ожидает уменьшения расходов по созданию резервов в 2019-2020 годах, что наряду с улучшением операционной прибыли приведет к увеличению чистой прибыли банка в следующие 12-18 месяцев.

Улучшение качества активов обусловлено как амортизацией старого портфеля, так и увеличением доли новых кредитов, предоставляемых в соответствии с более строгими стандартами андеррайтинга. Также тенденция улучшения качества портфеля сохранится по мере увеличения кредитного портфеля в течении 2019-20 годов.

«Повышение рейтинга банка со стороны агентства Moody`s является заслуженной оценкой большой работы, проделанной коллективом банка. Мы очень рады, что наши действия, направленные на обеспечение финансовой стабильности и развития банка всецело оправдали себя и нашли свое подтверждение на международном уровне. Мы уверены, что новый рейтинг послужит дальнейшему усилению позиций Банка Республика как одного из самых надежных и динамично развивающихся банков в Азербайджане», - отметил председатель наблюдательного совета Банка Республика Шакир Рагимов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.