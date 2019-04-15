Ведущее мировое агентство объявило Халг Банк самым надежным банком Азербайджана
По итогам деятельности Халг Банка ведущее международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило рейтинги этого азербайджанского банка, сообщает haqqin.az со ссылкой на Халг Банк. Рейтинг по долгосрочным обязательствам в местной и иностранной валюте Халг Банка был повышен до уровня В2 с прогнозом по рейтингу «Стабильный».
Агентство повысило базовую кредитную оценку (Baseline Credit Assessments) Халг Банка с Caa1 до В3, что обосновано улучшением качества активов, прибылью и высоким капиталом.
Также были повышены долгосрочные и краткосрочные рейтинги риска контрагентов в местной и иностранной валюте до уровня B1(cr)/Not Prime.
Показатели по краткосрочным банковским депозитам и рискам контрагента были подтверждены на уровне NP.
Прогноз по рейтингу «Стабильный» эксперты агентства обосновывают ожидаемой устойчивостью кредитных показателей Халг Банка в последующие 12-18 месяцев.
ОАО Халг Банк сотрудничает с международным агентством Moody`s Investors Service с 2011 года.