Azercell назвал победителей программы Barama

Завершился отбор на четвертую по счету инкубационную программу, объявленную Центром инноваций и предпринимательства Barama ООО Azercell Telekom для молодежи, желающей превратить свои идеи в бизнес и построить успешную карьеру.

Шесть из 13 стартапов, набравших высокие баллы, представив свои проекты жюри, получили право участвовать в программе. Руководители успешно прошедших отбор команд Фуад Гюльмамедов, Тунджай Гусейнов, Иса Зейнал, Мухаммед Кекалов, Турал Закарязаде и иностранный резидент Хавьер Чау получили шанс реализовать свои проекты в Центре инноваций и предпринимательства Barama.

Отметим, что процесс отбора в инкубационную программу состоял из двух этапов. На первом этапе центром были оценены проекты, прошедшие регистрацию, отобранные команды были приглашены на второй этап. На втором этапе команды представили свои проекты в форме бизнес-планов и презентаций.

Отметим также, что в конце шестимесячной инкубационной программы товар или услуга самого успешного стартапа будут официально представлены компании Azercell в качестве корпоративного клиента.