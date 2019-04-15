Azercell назвал победителей программы Barama
Завершился отбор на четвертую по счету инкубационную программу, объявленную Центром инноваций и предпринимательства Barama ООО Azercell Telekom для молодежи, желающей превратить свои идеи в бизнес и построить успешную карьеру.
Шесть из 13 стартапов, набравших высокие баллы, представив свои проекты жюри, получили право участвовать в программе. Руководители успешно прошедших отбор команд Фуад Гюльмамедов, Тунджай Гусейнов, Иса Зейнал, Мухаммед Кекалов, Турал Закарязаде и иностранный резидент Хавьер Чау получили шанс реализовать свои проекты в Центре инноваций и предпринимательства Barama.
Отметим, что процесс отбора в инкубационную программу состоял из двух этапов. На первом этапе центром были оценены проекты, прошедшие регистрацию, отобранные команды были приглашены на второй этап. На втором этапе команды представили свои проекты в форме бизнес-планов и презентаций.
Отметим также, что в конце шестимесячной инкубационной программы товар или услуга самого успешного стартапа будут официально представлены компании Azercell в качестве корпоративного клиента.
Инкубационная программа включает Информационные технологии, Виртуальные игры, Медиа, Технологии здравоохранения (MedTech), Интернет вещей (IoT), Финансовые технологии (FinTech), Инновационные решения в сельском хозяйстве (AgTech), Виртуальную реальность (VR), Расширенную реальность (AR), Искусственный интеллект (AI), Облачные вычисления (Cloud computing) и Бизнес-решения.
Центр инноваций и предпринимательства “Barama” при поддержке Azercell и PASHA Bank нацелен на развитие стартапов и цифровой экосистемы в стране, предоставляя резидентам-стартапам бесплатное офисное пространство, консультационные услуги, тренинги и возможность установить тесные деловые отношения с профессиональной бизнес-сетью в течение шести месяцев.