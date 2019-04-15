На дороги Масаллы выделили миллионы манатов
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Масаллы - Кохне Алвады - Тезе Алвады - Гюллютепе - Амиртурбе - Ени Зуванд Масаллинского района, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги, соединяющей 15 населенных пунктов, из средств, предусмотренных в разделе расходов государственных капвложений госбюджета Азербайджана на 2019 год на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 6,8 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.