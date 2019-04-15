Instagram закрыл аккаунты командующих КСИР

Учетные записи нескольких высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) оказались недоступны в Instagram, пишет NEWSru.co.il со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

Согласно информации, сегодня был заморожен профиль главы спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани. При попытке обратиться к его аккаунту пользователь получает сообщение: "К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой, или страница была удалена".

Также недоступны аккаунты Мохаммада Али Джафари, командира КСИР, Мохаммеда Пакпура, командира сухопутных сил КСИР.

Телеканал отмечает, что аккаунты иранских военных были заморожены на следующий день после того, как 15 апреля вступило в силу решение США внести в список террористических организаций КСИР.