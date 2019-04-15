США отправили F-35 на Ближний Восток

Накануне военнослужащие ВВС США прибыли на авиабазу Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах для обеспечения развертывания двух авиакрыльев, состоящих из F-35A.

"Мы добавляем в наш арсенал новейшую систему вооружения F35A, которая значительно повышает возможности коалиции, - отметил глава Центрального командования ВВС США генерал-лейтенант Джозеф Гуастелла. - Эффективность и живучесть, которыми обладает этот самолет, позволят объединенным силам коалиции повысить безопасность и стабильность на всем театре боевых действий, а также сдержит агрессоров".

Впервые самолеты из этого семейства - F35B - появились на Ближнем Востоке в прошлом году. В сентябре 2018 года эти истребители-бомбардировщики приняли участие в боевых действиях в Афганистане.