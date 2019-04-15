Азербайджанская компания «Карат Холдинг», специализирующаяся на производстве и продаже пшеничной муки, во второй раз за неделю снизила оптовую цену 50-килограммового мешка муки Karmen с 25,45 до 24,95 маната.

Как заявили haqqin.az в компании, снижение оптовой цены на муку вскоре приведет к снижению розничной цены на хлебо-булочные изделия.

ООО «Карат Холдинг» и впредь будет прилагать усилия для обеспечения потребителей высоким качеством и доступными ценами.