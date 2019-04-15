После пожара возросли продажи романа «Собор Парижской Богоматери»
После большого пожара в соборе Парижской Богоматери продажи одноименного романа французского писателя Виктора Гюго существенно возросли. Об этом сообщает BFM TV.
Отмечается, что произведение попало в десятку самых популярных книг на сайте Amazon.
Кроме того, в число самых популярных вошли книги об истории и архитектуре собора.
По данным телеканала, подобное произошло после терактов 13 ноября в 2015 году. Тогда сильно увеличился спрос на произведение американского писателя Эрнеста Хэмингуэя «Праздник, который всегда с тобой».