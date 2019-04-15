Савченко собралась бороться за власть в Украине

Депутат Верховной рады Надежда Савченко собирается принять участие в парламентских выборах, которые пройдут в Украине осенью 2019 года. Об этих планах в эфире телеканала «112 Украина» рассказала заместитель председателя партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» Татьяна Проторченко.

По ее словам, депутат уже поработала над своей политической программой, когда собиралась баллотироваться в президенты. «Если все эти шаги уже сделаны — это значит, что мы будем участвовать осенью в парламентских выборах. И мы надеемся на хороший результат», — отметила представитель партии.

На свое участие в парламентских выборах уже косвенно намекала и сама Надежда Савченко, когда сказала, что ее партия поможет заменить «старье» в украинском парламенте.