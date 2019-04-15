В Китае цензура обрезала «Игру престолов»

В Китае цензура обрезала первую серию заключительного сезона «Игры престолов». Об этом сообщает The Guardian.

Китайская цензура вырезала не только откровенные постельные, но и жестокие батальные сцены, нередко встречающиеся в сериале. В итоге первый эпизод восьмого сезона был сокращен на шесть минут.

«Я думал, что в версии, прошедшей одобрение цензуры, не будет только постельных сцен», — написал один из пользователей китайской социальнойх сети Weibo. «При просмотре я даже не волновался о том, что рядом со мной отец, ведь вырезаны даже сцены борьбы, вырезано то, без чего смотреть сериал становится бессмысленно», — пожаловался другой пользователь.

«Фанаты "Игры престолов" любят ее не из-за порно или жестокости, но за все, что в ней есть. Я не хочу пропускать ни единой секунды», — написал юзер с ником Wang Bubble.