Иран признал американских военных террористами

Парламент Ирана утвердил общие положения законопроекта об ответных действиях в связи с решением США признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией, передает Mehr.

Согласно законопроекту, американские силы в Западной Азии, известные как Центральное командование Соединенных Штатов (ЦЕНТКОМ), признаны террористической организацией, и любая информационная, финансовая, технологическая и другие меры будут считаться содействием терроризму.

Кроме того, иранское правительство должно защищать всех юридических и частных лиц, которые сотрудничают с КСИР в пределах и за пределами страны, от возможного правового и нравственного вреда в связи с решением США.