Больше всего сахара Украина поставляет в Азербайджан

Украина по итогам семи месяцев 2018/2019 сельхозгода (сентябрь-август) экспортировала 304,6 тыс. тонн сахара, что на 10% меньше, чем за аналогичной период предыдущего сезона, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации производителей сахара «Укрцукор».

По ее данным, экспорт сахара в марте составил 30,2 тыс. тонн, что на 12% меньше, чем в феврале текущего года.

«Основные поставки осуществлялись в Азербайджан (17%) и Таджикистан (14%). Также значительный объем был отгружен в Узбекистан (13%), Израиль (12%) и Казахстан (11%)», — приводятся в сообщении слова зампредседателя правления ассоциации Руслана Бутыло.