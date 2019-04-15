Катар хочет оставить Халифу Хафтара без оружия

Глава МИД Катара призвал к ведению эмбарго на поставки оружия командующему Ливийской национальной армии, Халифе Хафтару, передает Reuters.

Министр иностранных дел шейх Мухаммед бин Абдулрахман аль-Тани также заявил в интервью La Repubblica, что его французский коллега сообщил ему о том, что Париж работает над организацией конференции по национальному примирению по Ливии.

Отвечая на вопрос, каким образом можно остановить конфликт в Ливии, министр отметил, что это возможно посредством введения эмбарго на поставки оружия Хафтару, чтобы не позволить некоторым странам снабжать его им.

Позже он сослался на Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Египет - три страны, которые разорвали отношения с Катаром в 2017 году.