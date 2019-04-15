Громкий скандал в Facebook: Цукерберг продавал данные пользователей

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Facebook давал доступ к данным пользователей дружественным компаниям и закрывал его для конкурентов. В руководстве соцсети всерьез обсуждали возможность продажи такого доступа, а заявлениями о защите права на тайну частной жизни компания прикрывала усилия по укреплению положения на рынке. Об этом пишет NBC News со ссылкой на внутренние документы компании. Речь идет примерно о четырех тысячах страниц электронных писем, рабочих чатов, презентаций, бухгалтерских книг и отчетов о встречах за период с 2011 по 2015 годы. Их получил от анонимного источника британский журналист Дункан Кэмпбелл, один из создателей Международного консорциума журналистов-расследователей. Он поделился материалами с NBC News, Computer Weekly and Süddeutsche Zeitung.

Примерно десятая часть данных уже публиковалась, некоторые документы изучает британский парламент, который расследует передачу данных пользователей компании Cambridge Analytica. Однако эта утечка, отмечает издание, «представляет собой наиболее четкую и полную картину деятельности Facebook в критический период, когда компания изо всех сил пыталась приспособиться к росту количества смартфонов после непростого дебюта в качестве публичной компании». Что следует из документов Полученные Кэмпбеллом материалы показывают, как Цукерберг и другие менеджеры Facebook поступали с персональными данными пользователей — в том числе фотографиями и сведениями об отношениях и друзьях. К примеру, если пользователь полностью закрывал свой профиль и аккаунт, то есть когда его данные были доступны только ему, их все равно могли получить сторонние приложения. В переписке сотрудники Facebook признавались, что не понимают, почему третьей стороне могут разрешить нарушать ограничения, которые устанавливает пользователь. К примеру, компании Amazon предоставили расширенный доступ к данным пользователей, так как она покупала рекламу на Facebook и сотрудничала с соцсетью при запуске смартфона Fire. Из другого документа следует, что в Facebook обсуждали возможность закрыть доступ к этим данным мессенджеру MessageMe, который стал слишком популярным и его начали считать конкурентом.

Плату за доступ сторонних приложений к данным пользователей соцсеть, согласно документам, хотела брать деньгами или рекламными контрактами — либо заключать соглашения об обмене данными. В итоге компания решила не продавать данные напрямую, но могла делиться ими с разработчиками приложений, которые считались «друзьями» Цукерберга, тратили деньги на Facebook либо делились с соцсетью собственной ценной информацией, пишет NBC News. Все это время Цукерберг говорил, что защита персональных данных является для компании приоритетом. После скандала вокруг Cambridge Analytica компания утверждала, что закрыла данные пользователей ради их защиты от политически недобросовестных игроков, спама или сомнительных проектов. В то же время компания отрицала, что дает преимущества тем, кто много тратит на рекламу, или личным знакомым топ-менеджеров. В оказавшихся у журналистов документах вопрос защиты частной жизни упоминается крайне редко, в основном когда эту идею компания может использовать в публичных заявлениях, объясняющих изменение своей политики по предоставлению доступа к данным. И эту политику компания меняла не в интересах пользователей, а для укрепления собственных позиций на рынке, отмечает NBC News. Что говорят в Facebook Некоторые документы, свидетельствующие о торговле данными, были обнародованы во время судебной тяжбы соцсети и малоизвестного стартапа Six4Threе. Стартапу нужен был доступ к большому массиву данных для приложения, которое помогало пользователям найти фотографии их «друзей» в купальных костюмах. Facebook в 2015 году объявил о планах закрыть часть данных от сторонних компаний. Six4Threе оспорил это решение в суде.