Проблема выхода Великобритании из состава Евросоюза не должна препятствовать работе над другими европейскими темами, считает председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. «Брекзит» не является будущим ЕС, заявил он во время пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, передает DW․

По его словам, перед ЕС стоит целый ряд стратегических задач, и европейцы не должны отказываться от планов проведения реформ. В частности, ближайшей задачей является выработка стратегического плана на ближайшие годы, которая вынесена на повестку дня майского саммита ЕС в румынском Сибиу, указал Юнкер.

Кроме того, в конце мая будет определен новый состав Европарламента, а до октября необходимо принять решение по новому долгосрочному проекту европейского бюджета, добавил глава Еврокомиссии.