Китай испытал первый в мире беспилотный катер-амфибию

Китай опробывал первый в мире беспилотный катер-амфибию, созданный с использованием технологии малозаметности, который предназначен для обеспечения высадок морского десанта на побережье противника, передает Global Times.

Беспилотный малозаметный катер-амфибия, получивший название Marine Lizard ("Морская ящерица"), был построен в Ухани (центральная провинция Хубэй) на предприятии Wuchang Shipbuilding Industry Group, которое входит в Китайскую кораблестроительную корпорацию. Он представляет собой 12-метровый тримаран, оснащенный дизельным двигателем.

Катер-амфибия способен развивать скорость в 50 узлов по воде (92,6 км/ч) и 20 км/ч при движении по суше с помощью выдвигаемых из днища четырех гусеничных траков. Максимальная дальность действия морского беспилотника - 1200 км. Вооружение - два пулемета и пусковая система противокорабельных и зенитных ракет.