Десятки заключенных сбежали из венесуэльской тюрьмы

Из венесуэльской тюрьмы в штате Нуэва-Эспарта сбежали около 60 заключенных, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Заключенные напали на двух охранников, покалечили их и забрали оружие. В конечном счете осужденным удалось выбраться на свободу, передает агентство.

Отмечается, что в результате массового побега погиб один человек и два пострадали. Уточняется, что охранники получили ранения и их срочно госпитализировали.

В настоящее время идут поиски сбежавших заключенных.