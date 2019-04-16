Сенсация произошла в Италии, где «Ювентус» проиграл голландскому «Аяксу» со счетом 1:2 и выбыл из турнира. В первой игре была ничья 1:1. На 28-й минуте ответной встречи Криштиану Роналду открыл счет. Но «Аякс» не сдался, сумев сравнять счет спустя 6 минут. Отличился Донни ван де Беек.

Во втором тайме гости играли еще более уверенно и на 67-й минуте усилиями Маттийса Де Лигта забили заслуженный гол. «Аякс» вслед за мадридским «Реалом» выбил и «Ювентус», выйдя в полуфинал, где сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» (в первом матче в Лондоне со счетом 1:0 выиграл «Тоттенхэм»).

А в Барселоне Месси и Ко легко победили «Манчестер Юнайтед» - 3:0. Лидер «Барсы» забил два гола на 16-й и 20-й минутах. Еще один мяч в активе Филиппе Коутиньо, который отличился на 61-й минуте. Общий счет по итогам двух игр – 4:0.

«Барса» в полуфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии «Порту» - «Ливерпуль». Англичане дома победили со счетом 2:0.