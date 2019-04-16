В США задержали мужчину по подозрению в изнасиловании ста детей

Полиция в США задержала жителя штата Луизиана, подозреваемого в 100 случаях сексуального насилия над детьми, сообщают местные власти в Facebook, передает РИА Новости.

Как сообщили в офисе шерифа округа Рапидс Пэриш, 71-летний житель города Пайнвилл Харви Джозеф Фаунтин был задержан 9 апреля через несколько недель после того, как в полицию обратился человек, заявивший, что Фаунтин изнасиловал его в детском возрасте. Следователям удалось собрать улики, подтверждающие это обвинение, а также факты о насилии в отношении других детей.

Фаунтин совершал сексуальные преступления в 1970-80 годах. При этом в офисе шерифа отметили, что в каждом случае дети были младше 13 лет. Полиция не раскрывает точное число детей, подвергшихся насилию. Расследование продолжается.

Сообщается, что Фаунтин был помещен под стражу. За его освобождение был установлен залог в размере 1 миллиона долларов.

В штате Луизиана за подобные преступления может грозить наказание в виде пожизненного тюремного срока или смертной казни.