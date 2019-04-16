По столице Ливии ударили ракетами: есть жертвы Видео
В ночь на среду столица Ливии - Триполи, прежде не затронутая боевыми действиями, была подвергнута ракетному обстрелу, сообщает Reuters.
Отмечается, что жилые кварталы были обстреляны из установок «Град». Жертвами атаки стали не менее четырех человек, еще 23 получили ранения.
Video: Graphic...a civilian body (scattered limbs) is taken out of a house hit by Grad rockets shelling by #Haftar's forces, #Tripoli Protection Media Front Page reports #Libya pic.twitter.com/oLWqaDUOtZ— Abdulkader Assad (@Abd0Assad) 16 апреля 2019 г.
После ракетного обстрела раздалось несколько мощных взрывов, передает AFP. В городе были слышны не менее семи мощных взрывов, в некоторых районах виден густой ды
AFP передает, что ракеты были выпущены по разным районам Триполи. Кем были осуществлены эти обстрелы, не говорится. Журналисты издания Lybya Observer обвинили в нанесении ракетного удара силы фельдмаршала Халифа Хафтара.
Между тем армия Хафтара опровергла информациюThe Libya Observer о своей причастности к обстрелам.
В Ливии сейчас царит двоевластие – на востоке страны в городе Тобрук заседает "народный парламент", а на западе в столице Триполи до последнего времени правило сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.