Отмечается, что жилые кварталы были обстреляны из установок «Град». Жертвами атаки стали не менее четырех человек, еще 23 получили ранения.

В ночь на среду столица Ливии - Триполи, прежде не затронутая боевыми действиями, была подвергнута ракетному обстрелу, сообщает Reuters.

После ракетного обстрела раздалось несколько мощных взрывов, передает AFP. В городе были слышны не менее семи мощных взрывов, в некоторых районах виден густой ды

AFP передает, что ракеты были выпущены по разным районам Триполи. Кем были осуществлены эти обстрелы, не говорится. Журналисты издания Lybya Observer обвинили в нанесении ракетного удара силы фельдмаршала Халифа Хафтара.

Между тем армия Хафтара опровергла информациюThe Libya Observer о своей причастности к обстрелам.

В Ливии сейчас царит двоевластие – на востоке страны в городе Тобрук заседает "народный парламент", а на западе в столице Триполи до последнего времени правило сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.