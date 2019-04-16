Бунт в армянской армии: командиру предъявлены обвинения
По уголовному делу, возбужденному по факту беспорядков, произошедших в одной из воинских частей на юге Армении, обвинения предъявлены пятерым военнослужащим и командиру части, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры страны, передает «Новости-Армения».
В сообщении отмечается, что 17 марта текущего года около 19:30 группа военнослужащих срочной службы на месте постоянной дислокации N-ской воинской части Министерства обороны Армении отказались выполнять отдельные обязательства воинской службы, предусмотренные распорядком дня, фактически начали бунтовать. Они самовольно покинули территорию части и спустя лишь около двух часов вернулись к службе благодаря увещеваниям командира части и сотрудников военной полиции.
На основании подготовленных в связи с данным инцидентом материалов 15 апреля в военной прокуратуре гарнизона Гориса было возбуждено уголовное дело по части 2-й статьи 364-й (Отказ от исполнения обязанностей военной службы, совершенный группой лиц) Уголовного кодекса и направлено для проведения расследования в Девятый гарнизонный отдел Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении.
Выяснилось также, что 16 марта около 09:00 командир той же части, полковник Р.С., находясь в своем кабинете и желая оставить впечатление требовательного командира, вышел за рамки должностных полномочий и поручил своим подчиненным порвать форму военнослужащих срочной службы, не выданную воинской частью и не соответствующую уставам.
Выполнив поручение, они во время проверок на плацу внешнего вида военнослужащих срочной службы порвали форму около 30-ти солдат. Тем самым была нарушена законная и нормальная деятельность военных руководящих органов, попраны права и законные интересы военнослужащих.
По данному факту в военной прокуратуре гарнизона Гориса было возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 375-й (Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти) УК и направлено для проведения расследования в Девятый гарнизонный отдел Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении.
Выяснилось также, что с января по февраль текущего года соответствующие чиновники того же батальона, исходя из намерений завоевать уважение «покровителей» военнослужащего срочной службы, рядового К.М., имеющего «авторитет» среди военнослужащих части и получившего многочисленные замечания и дисциплинарные штрафы от вышестоящего командования, и желая создать для него благоприятные условия, пренебрегали многочисленными поручениями от командования проявить особое внимание к этому солдату, злоупотребили своим должностным положением и разрешали К.М. свободно заходить в офицерский кабинет.
Более того, ему были предоставлены ключи от кабинета и находящегося там металлического шкафа, чем он пользовался для посещений и других целей. Тем самым нормальной работе военных руководящих органов был нанесен существенный ущерб, проявлен дифференцированный подход к правам и законным интересам военнослужащих срочной службы.
По данному факту 29 марта в военной прокуратуре гарнизона Гориса было возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 375-й УК, которое для проведения расследования также было направлено в Девятый гарнизонный отдел Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении.
Для проведения всестороннего, полного и объективного расследования было принято решение объединить данные три уголовных дела в одно производство.
При сопоставлении полученных в ходе предварительного расследования доказательств 15 и 16 апреля пятерым военнослужащим срочной службы были предъявлены обвинения по части 2-й статьи 364-й УК Армении. В их отношении в качестве меры пресечения избран перевод под надзор командования воинской части.
Кроме того, 16 апреля командиру воинской части, полковнику Р.С. было предъявлено обвинение по части 1-й статьи 375-й УК. Было принято решение об избрании в его отношении в качестве меры пресечения подписки о невыезде.
В тот же день прокурор принял решение о временном прекращении обязанностей Р.С.
Расследование по уголовному делу продолжается.