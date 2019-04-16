Бунт в армянской армии: командиру предъявлены обвинения

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По уголовному делу, возбужденному по факту беспорядков, произошедших в одной из воинских частей на юге Армении, обвинения предъявлены пятерым военнослужащим и командиру части, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры страны, передает «Новости-Армения». В сообщении отмечается, что 17 марта текущего года около 19:30 группа военнослужащих срочной службы на месте постоянной дислокации N-ской воинской части Министерства обороны Армении отказались выполнять отдельные обязательства воинской службы, предусмотренные распорядком дня, фактически начали бунтовать. Они самовольно покинули территорию части и спустя лишь около двух часов вернулись к службе благодаря увещеваниям командира части и сотрудников военной полиции.

На основании подготовленных в связи с данным инцидентом материалов 15 апреля в военной прокуратуре гарнизона Гориса было возбуждено уголовное дело по части 2-й статьи 364-й (Отказ от исполнения обязанностей военной службы, совершенный группой лиц) Уголовного кодекса и направлено для проведения расследования в Девятый гарнизонный отдел Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении. Выяснилось также, что 16 марта около 09:00 командир той же части, полковник Р.С., находясь в своем кабинете и желая оставить впечатление требовательного командира, вышел за рамки должностных полномочий и поручил своим подчиненным порвать форму военнослужащих срочной службы, не выданную воинской частью и не соответствующую уставам. Выполнив поручение, они во время проверок на плацу внешнего вида военнослужащих срочной службы порвали форму около 30-ти солдат. Тем самым была нарушена законная и нормальная деятельность военных руководящих органов, попраны права и законные интересы военнослужащих. По данному факту в военной прокуратуре гарнизона Гориса было возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 375-й (Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти) УК и направлено для проведения расследования в Девятый гарнизонный отдел Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении. Выяснилось также, что с января по февраль текущего года соответствующие чиновники того же батальона, исходя из намерений завоевать уважение «покровителей» военнослужащего срочной службы, рядового К.М., имеющего «авторитет» среди военнослужащих части и получившего многочисленные замечания и дисциплинарные штрафы от вышестоящего командования, и желая создать для него благоприятные условия, пренебрегали многочисленными поручениями от командования проявить особое внимание к этому солдату, злоупотребили своим должностным положением и разрешали К.М. свободно заходить в офицерский кабинет.