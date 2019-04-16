Разыскиваемого Азербайджаном преступника арестовали в Сочи

В Сочи задержан гражданин Азербайджана, находящийся в международном розыске. По данным правоохранителей, мужчину подозревают в крупной растрате, сообщает haqqin.az со ссылкой на издание RG.

«По версии следствия, в 2017 году задержанный, являясь главой отдела маркетинга одной из компаний города Баку, под предлогом приобретения оборудования и последующей продажи другим компаниям, присвоил более 250 тысяч долларов, принадлежащих фирме», - рассказали изданию в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако ему удалось скрыться.

Найти разыскиваемого удалось сотрудникам Краснодарского отдела Интерпола. В настоящее время он задержан, решается вопрос о передаче задержанного инициатору розыска.