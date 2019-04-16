«Азерэнержи» привлекает турецких инвесторов
Делегация ОАО «Азерэнержи» во главе с Баба Рзаевым сегодня встретилась с делегацией, возглавляемой чрезвычайным и полномочным послом Турции в Азербайджане Эрканом Озоралом.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО, на встрече, на которой присутствовали также гендиректор компании KEP İnternational Trade and Representation Халим Нейзин и советник этой компании Нуланд Чилингир, обсуждалось создание новых генерирующих мощностей в Азербайджане, привлечение иностранных инвесторов, в том числе турецких компаний, к проекту строительства новой электростанции мощностью 1000 МВт в городе Яшме.