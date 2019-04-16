Согласно информации, в рамках сдачи в эксплуатацию второй фазы TANAP с 15 апреля началась закачка природного газа в участок трубы от Эскишехира до Ипсалы в турецкой провинции Эдирне.

Консорциум по проекту строительства Трансанатолийского трубопровода (TANAP) начал закачку газа в участок трубопровода от турецкого города Эскишехир до границы с Грецией (Эскишехир – Ипсала). Об этом пишет Report со ссылкой на сообщение Госнефтекомпании Азербайджана.

«До конца июня 2019 года будут завершены все работы для ввода этого участка трубопровода в строй, и TANAP будет готов к приему газа для тестовых поставок азербайджанского газа в Европу», - говорится в сообщении.

По данным SOCAR, с завершением второй фазы TANAP в июне текущего года участники Южного газового коридора будут ожидать завершения строительства последнего компонента ЮГК – Трансадриатического газопровода и приведения его к готовности для приема азербайджанского газа.

Начало коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу по TAP ожидается в середине 2020 года, отмечается в информации.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения «Шахдениз» в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.