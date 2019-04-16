Настоящие строители Стоунхенджа попали в Британию из Анатолии

Как передает BBC со ссылкой на последние научные исследования, к такому выводу ученые пришли, сравнив ДНК, извлеченные из останков людей, населявших эту территорию во времена неолита, с ДНК живущих ныне европейцев. Итоги сравнения позволили установить, что в эпоху неолита некоторые сообщества людей мигрировали в Великобританию из Анатолии.

Предки строителей мегалитического памятника Стоунхендж пришли в Британию из современной Анатолии в Турции через Иберию (Пиренейский полуостров) примерно в 4000 году до н.э. Об этом пишет BBC.

Эта миграция была частью масштабной человеческой экспансии из Малой Азии, начавшейся восемь тысяч лет назад. Пришельцы помогли северянам перейти от примитивной экономики охотников и собирателей к сельскому хозяйству.

Одна группа людей по реке Дунай перебралась в Центральную Европу, а другая добралась до нынешней Великобритании через Средиземноморье и Иберию (современные Испания и Португалия).

Ученые пришли к выводу, что новая популяция людей перебралась из Иберии в Великобританию около 4000 года до нашей эры.

Несмотря на то, что в те времена Великобританию населяли общины, занимавшиеся охотой и собирательством, две группы не смешались друг с другом, и со временем фермеры анатолийского происхождения пришли на смену этим людям.

Кроме того, жители, занимавшиеся охотой и собирательством были смуглыми и голубоглазыми, а фермеры - более светлыми, кареглазыми, с черными или темно-русыми волосами.

Стоунхендж в Уилтшире был построен около 2500 лет назад. Комплекс представляет собой два круга из вкопанных в землю гигантских обтесанных камней, самые высокие из которых достигают в высоту 7,5 м. Истинное предназначение комплекса до сих пор неизвестно, хотя предполагается, что его использовали в ритуальных целях и при астрономических наблюдениях.