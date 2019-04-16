Настоящие строители Стоунхенджа попали в Британию из Анатолии
Предки строителей мегалитического памятника Стоунхендж пришли в Британию из современной Анатолии в Турции через Иберию (Пиренейский полуостров) примерно в 4000 году до н.э. Об этом пишет BBC.
Как передает BBC со ссылкой на последние научные исследования, к такому выводу ученые пришли, сравнив ДНК, извлеченные из останков людей, населявших эту территорию во времена неолита, с ДНК живущих ныне европейцев. Итоги сравнения позволили установить, что в эпоху неолита некоторые сообщества людей мигрировали в Великобританию из Анатолии.
Эта миграция была частью масштабной человеческой экспансии из Малой Азии, начавшейся восемь тысяч лет назад. Пришельцы помогли северянам перейти от примитивной экономики охотников и собирателей к сельскому хозяйству.
Одна группа людей по реке Дунай перебралась в Центральную Европу, а другая добралась до нынешней Великобритании через Средиземноморье и Иберию (современные Испания и Португалия).
Ученые пришли к выводу, что новая популяция людей перебралась из Иберии в Великобританию около 4000 года до нашей эры.
Несмотря на то, что в те времена Великобританию населяли общины, занимавшиеся охотой и собирательством, две группы не смешались друг с другом, и со временем фермеры анатолийского происхождения пришли на смену этим людям.
Кроме того, жители, занимавшиеся охотой и собирательством были смуглыми и голубоглазыми, а фермеры - более светлыми, кареглазыми, с черными или темно-русыми волосами.
Стоунхендж в Уилтшире был построен около 2500 лет назад. Комплекс представляет собой два круга из вкопанных в землю гигантских обтесанных камней, самые высокие из которых достигают в высоту 7,5 м. Истинное предназначение комплекса до сих пор неизвестно, хотя предполагается, что его использовали в ритуальных целях и при астрономических наблюдениях.