Али Асадов и Кямаледдин Гейдаров исполняют амнистию президента

В совещании приняли участие помощник президента Азербайджана по вопросам экономики – заведующий отделом Али Асадов, министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Самир Нуриев, председатель Государственного комитета по вопросам имущества Керем Гасанов, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, заместитель генерального прокурора – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Кямран Алиев, руководители «Азерэнержи», «Азеригаз», «Азерсу» и другие.

В Госагентстве по контролю за безопасностью на строительстве МЧС прошло совещание по работе, проделанной в связи с исполнением указа президента Азербайджана «Об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию некоторых многоквартирных зданий», который также называют строительной амнистией, сообщает пресс-служба МЧС.

Выступая на совещании, Али Асадов отметил значение вышеотмеченного указа главы государства, особо подчеркнул, что принятие этого документа еще раз доказало, что в центре политики, проводимой в нашей стране, находится гражданин Азербайджана.

Работа, проводимая по исполнению задач, вытекающих из этого важного документа, находится в центре внимания главы государства, добавил он.

В свою очередь, министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров назвал подписание этого указа очередным важным шагом, предпринятым президентом Ильхамом Алиевым по дальнейшему повышению социального благосостояния граждан.

Кямаледдин Гейдаров сообщил, что в настоящее время количество не принятых в эксплуатацию многоквартирных жилых зданий по республике составляет 434, из них 381– в Баку.

По его словам, в здании Государственного агентства по контролю за безопасностью на строительстве МЧС создан штаб с участием полномочных представителей соответствующих структур. Министр отметил, что до 15 апреля в штабе были приняты представители 227 жилых зданий (комплексов), им были предоставлены необходимые разъяснения.

«Проверки в зданиях завершены, и на основании этого в ближайшем будущем начнется работа по устранению выявленных недостатков. Уже укомплектована документация по 14 зданиям. В соответствующем порядке составлено заключение о готовности этих зданий к эксплуатации, которое представлено в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре», - сказал Гейдаров.

Министр отметил важность выполнения работ в сроки, установленные в указе, и оперативного устранения выявленных недостатков. Выступившие на совещании руководители других структур проинформировали о работе, выполненной за минувший период, и предстоящих задачах.