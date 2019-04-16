Распространяющий билеты на дебаты Порошенко и Зеленского сайт обрушился

В работе сайта, на котором продаются билеты на дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, сегодня утром возникли неполадки, сообщает УНИАН.

Отмечается, что сбой произошел спустя всего несколько часов после старта продаж.

При попытке получить бесплатный билет идет переадресация с главной страницы, однако на новой странице виден только белый экран с надписью — «503 Служба временно недоступна».

По имеющимся данным, приобрести билеты на дебаты в настоящее время невозможно.