Погода на завтра: ветрено и дождливо
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ближе к ночи местами возможны дожди. Утром туман. Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха на Апшероне составит 9-11, днем 12-15 градусов тепла, в Баку ночью 9-11, днем 12-14 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится до 764 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.
В районах Азербайджана завтра ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, возможен град, в горных районах - снег. Скорость западного ветра местами усилится.
Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 0-4, днем 5-9 градусов тепла.