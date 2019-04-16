Свергнутого президента Судана перевели в тюрьму

Свергнутый президент Судана Омар аль-Башир накануне вечером был переведен в тюрьму Кобер в Северном Хартуме, сообщает Reuters со ссылкой на источники из семьи аль-Башира.

По словам источников, после отстранения от власти 11 апреля аль-Башир удерживался в резиденции президента под охраной. Другие подробности агентство не приводит.

Информационный портал Sudan Akhbar ранее писал, что в тюрьме Кобер находится еще ряд высокопоставленных лиц свергнутого режима.

11 апреля, после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане президента Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав переходный Военный совет.