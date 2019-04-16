На развитие театров в Азербайджане выделили миллионы манатов Распоряжение президента
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о продолжении мер по развитию азербайджанских театров, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, для продолжения мер по сохранению азербайджанских театральных традиций и развитию в соответствии с требованиями времени из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год Резервного фонда президента Азербайджана Министерству культуры будет выделено 12 миллионов манатов, в том числе по 100 тысяч манатов Азербайджанскому государственному театру Yuğ, Азербайджанскому государственному театру пантомимы, Ереванскому государственному Азербайджанскому драматическому театру имени Джафара Джаббарлы, Шекинскому государственному драматическому театру, Агдамскому государственному драматическому театру, Физулинскому государственному драматическому театру, Газахскому государственному драматическому театру, Гусарскому государственному лезгинскому драматическому театру, Грузинскому государственному драматическому театру Гахского района, Гянджинскому государственному кукольному театру, Гахскому государственному театру кукол и Сальянскому государственному театру кукол.
Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.