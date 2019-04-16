В Азербайджане снова растет импорт мяса О чем говорит статистика
Импорт замороженного мяса в Азербайджан неуклонно растет. Так, только в январе-феврале этого года Азербайджан импортировал 6,85 тысяч тонн замороженной говядины из Украины, что составляет 26,4% общего объема экспорта замороженной говядины страны.
Согласно данным Государственного комитета по статистике, в январе этого года в Азербайджан было импортировано 5,04 тысяч тонн замороженного мяса. Общая стоимость этого мяса, согласно таможенным декларациям, превышает семь миллионов долларов.
В феврале Азербайджан импортировал уже 9,14 тысяч тонн замороженного мяса на сумму в 12,6 миллиона долларов. Таким образом, всего за два месяца этого года в Азербайджан было импортировано свыше 14 тысяч тонн.
Согласно расчетам Министерства сельского хозяйства, годовая потребность населения Азербайджана в мясе составляет около 350 тысяч тонн. Еще два года 263 тысячи тонн из этой потребности удовлетворялось за счет местных производителей.
Однако, судя по статистическим показателям, импорт замороженного увеличивается, и объем импортированного мяса за два месяца составляет почти четверть от двухмесячной потребности населения в мясе, которая составляет 62 тысячи тонн. Это свидетельствует о резком сокращении производства мяса в Азербайджане, и место местного свежего мяса на рынке начинает занимать замороженное импортированное мясо.
Госкомстат в начале этого года опубликовало данные, согласно которым импорт мяса в Азербайджан увеличился на 16,3%.
Согласно мнению экспертов, одной из главных причин сокращения производства мяса стало то, что в последние годы у фермеров были отобраны пастбища, и на этих территориях были засеян хлопок и другие технические культуры, что привело к закрытию мелких и средних фермерских животноводческих хозяйств. Также ограниченность кормовой базы и дороговизна кормов привели к повышению себестоимости производства мяса, что стало одним из факторов, способствующим спаду в животноводстве. Одной из причин роста импорта стало также то, что в результате роста цен на местное мясо из-за вышеупомянутых факторов, предприятия общественного питания и государственные организации отдают предпочтение замороженному мясу.
Отметим, что импортируемое замороженное мясо в основном используется в предприятиях общественного питания и в государственных организациях.