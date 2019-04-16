Импорт замороженного мяса в Азербайджан неуклонно растет. Так, только в январе-феврале этого года Азербайджан импортировал 6,85 тысяч тонн замороженной говядины из Украины, что составляет 26,4% общего объема экспорта замороженной говядины страны.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, в январе этого года в Азербайджан было импортировано 5,04 тысяч тонн замороженного мяса. Общая стоимость этого мяса, согласно таможенным декларациям, превышает семь миллионов долларов.

В феврале Азербайджан импортировал уже 9,14 тысяч тонн замороженного мяса на сумму в 12,6 миллиона долларов. Таким образом, всего за два месяца этого года в Азербайджан было импортировано свыше 14 тысяч тонн.

Согласно расчетам Министерства сельского хозяйства, годовая потребность населения Азербайджана в мясе составляет около 350 тысяч тонн. Еще два года 263 тысячи тонн из этой потребности удовлетворялось за счет местных производителей.

Однако, судя по статистическим показателям, импорт замороженного увеличивается, и объем импортированного мяса за два месяца составляет почти четверть от двухмесячной потребности населения в мясе, которая составляет 62 тысячи тонн. Это свидетельствует о резком сокращении производства мяса в Азербайджане, и место местного свежего мяса на рынке начинает занимать замороженное импортированное мясо.