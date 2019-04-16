Польша заменила российскую нефть на саудовскую

Почти половина импортируемой в Польшу нефти поступает не из России, сообщает «Польское радио».

Согласно информации, это является следствием диверсификации поставок сырья. В частности, расширяется сотрудничество с Saudi Aramco Oil Company. В апреле 2018 года в рамках политики диверсификации поставок компании согласовали увеличение объема поставок саудовской нефти до 300 тыс. тонн сырья в месяц.

Также отмечается, что в настоящее время 30% сырой нефти, перерабатываемой на всех НПЗ PKN Orlen в Польше, Литве и Чехии, поступает не из России.