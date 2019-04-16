Анкара об ошибочности антииранских санкций

Анкара продолжит заявлять об ошибочности антииранских санкций США. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Анкаре, передает «Анадолу».

По его словам, турецкая сторона неоднократно и на самых разных уровнях доводила до сведения Вашингтона свою позицию по данному вопросу.

«Этот вопрос был поднят и в ходе продолжающегося визита членов правительства Турции в США», - сказал Чавушоглу.

Министр также акцентировал внимание на встрече министра финансов и казначейства Турции Берата Албайрака и президента США Дональда Трампа в Белом доме.

«Главное в этом вопросе - солидарность и решимость стран», - сказал Чавушоглу.