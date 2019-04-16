Во Франции назвали причину пожара в соборе Парижской Богоматери

По версии французских криминалистов, работающих на месте пожара в соборе Парижской Богоматери, причиной пожара стала «проблема с электрикой». Об этом 16 апреля написала газета Le Parisien.

По предварительной версии следствия, очаг пожара находился у основного шпиля, над которым велись ремонтные работы.

Пока не уточняется, какие именно проблемы с электроникой стали причиной происшествия. Специалисты проверят все версии: от неисправности проводки до короткого замыкания.

Отмечается, что в течение 20 минут после срабатывания пожарной сигнализации, сотрудники собора самостоятельно пытались найти источник огня. Крупного возгорания можно было избежать при условии своевременного вызова пожарных бригад.