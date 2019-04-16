Собор Парижской Богоматери закроется

Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет после пожара, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.

На встрече с местными предпринимателями настоятель указал, что "часть собора была очень повреждена" в результате пожара, не уточнив, о чем именно идет речь.

Также он отметил, что пока неясно, где будут работать 67 сотрудников собора в период его восстановления.

Напомним, 15 апреля произошел сильный пожар в соборе Парижской Богоматери, который продолжался 12 часов. Возгорание возникло на строительных лесах над крышей собора. У собора рухнул шпиль, выгорел деревянный интерьер и сильно пострадали витражи. На восстановление пострадавшего при пожаре собора уже пожертвовано более €900 млн ($1,1 млрд).