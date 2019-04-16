Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с генеральным директором Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенантом Яном Бруксом, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Подчеркнув, что визит совпадает с 70-летием создания НАТО и 25-й годовщиной сотрудничества Азербайджан-НАТО, министр обороны отметил, что отношения Азербайджана с Альянсом носят многосторонний характер, и на государственном уровне уделяется особое внимание проведению этого юбилея партнерства.

Напомнив политическую поддержку, оказываемую НАТО территориальной целостности и суверенитету нашего государства, министр обороны довел до внимания, что это служит укреплению евроатлантической безопасности, а также важно для регионального мира и стабильности.