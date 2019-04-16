Армения добивается экстрадиции племянника Саргсяна

Генеральная прокуратура Армении не владеет информацией о попытках племянника Сержа Саргсяна получить убежище в Чехии. Об этом сказал журналистам в среду генпрокурор Артур Давтян, сообщает «Спутник Армения».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что задержанный в Чехии сын Сашика Саргсяна – Нарек Саргсян, пытается получить убежище с тем, чтобы избежать экстрадиции в Армению.

Давтян отметил, что процесс экстрадиции идет в естественном русле, иных новостей по этому делу нет.

"Мы находимся в естественном экстрадиционном процессе, предусмотренном нормами международного права", — заверил Давтян.

Напомним, что в декабре 2018 года по запросу полиции Армении Интерпол обнаружил в Праге племянника бывшего президента Армении Сержа Саргсяна – Нарека Саргсяна. В Армению его пока не доставили. На родине его объявили в розыск по подозрению в хранении оружия, боеприпасов, взрывчатки и наркотиков.