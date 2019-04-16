Ученые создали обезьян с человеческими генами

Китайские ученые создали несколько гибридных обезьян, используя человеческий ген MCPH1, связанный с ростом мозга, передает Medical Express.

Введение человеческого гена обезьянам осуществлялось с помощью вируса, несущего данный ген. Вирус внедряли в эмбрионы животных, а затем оставляли их, позволяя развиваться естественным образом. В итоге на свет появились 11 обезьян с измененным геномом, однако выжили только пять особей.

Анализ показал: ни у одного из выживших животных мозг не был больше обычного.

Согласно выводам ученых, модифицированные обезьяны лучше справились с проверкой памяти с участием цветных карточек и кубиков, а их мозг развивался дольше — как у детей человека.

У данного эксперимента уже появились противники. Специалисты ссылаются на вопросы этики. Также некоторые не исключают, что возможно появление обезьян, мыслящих как люди. Сценарий "Планеты обезьян" теперь выглядит не так уж фантастично.

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