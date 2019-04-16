В Россию не пропустили кроликов из Азербайджана

В международном автомобильном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» при досмотре автомобиля марки «Мерседес» госинспекторами управления Россельхознадзора была пресечена попытка незаконного ввоза на территорию Российской Федерации животных из Азербайджана.

В салоне и в багажном отделении автомобиля в картонных коробках из под бананов гражданин соседнего государства пытался незаконно провезти через государственную границу 15 кроликов, сообщил нашему изданию представитель надзорного ведомства. Владелец животных не представил ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие проведение своевременных профилактических осмотров и вакцинации кроликов, а также отсутствие у них каких-либо заболеваний.

В связи с тем, что кролики могут быть переносчиками серьезных заболеваний и их попадание в страну представляет угрозу, госинспекторы Россельхознадзора приняли решение о запрете их ввоза на территорию России.

В отношении владельца животных составлен протокол об административном правонарушении по ст.10.8 ч.1 КоАП РФ, груз возвращен в Азербайджанскую Республику.