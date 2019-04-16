Министр директорам школ: Знайте каждого ученика!

Как сообщили журналистам в секторе по связям с общественностью Министерства образования, на встрече министр дал поручения по организации работы с учащимися, обеспечению здоровой морально-психологической и безопасной среды в школе, анализу существующей ситуации в общеобразовательных учреждениях по поводу отношений «школа-семья», «школа-учитель-ученик-родители», случаев насилия в отношении учителей или учащихся, улучшению работы, проводимой в этой области.

Кроме того, руководителям школ было поручено выявить уязвимые группы учащихся в каждой общеобразовательной школе с привлечением классных руководителей, учителей-предметников, школьных психологов, и подготовить подробную информацию о них. Еще раз была отмечена необходимость строгого выполнения требований приказа министра образования от 15 ноября 2016 года «Об особых случаях».